Flavia Pennetta compie 40 anni e si regala uno splendido ritorno in campo: “giocherò Wimbledon e Roland Garros con Francesca Schiavone”

SportFair

Flavia Pennetta compie 40 anni e si regala un ritorno in campo da favola. L’ex tennista italiana, sposata con Fabio Fognini e madre di tre splendidi bambini, sente la necessità di tornare in campo, a correre e sudare, ma esclusivamente per divertimento.

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Flavia Pennetta ha rivelato che presto tornerà a giocare, in coppia con un’altra ex tennista italiana e sua grande amica, Francesca Schiavone.

“Se mi sono pentita del ritiro? No, non mi pento di nessuna scelta fatta nella mia vita. Rifarei tutto, anche gli sbagli. C’è soltanto una cosa che comincia davvero a mancarmi... Correre, sudare, tornare in campo, sì, ma solo per divertirmi”, ha affermato la campionessa pugliese.

“Confesso. Giocherò Wimbledon e il Roland Garros con Francesca Schiavone. Non vedo l’ora. Parteciperemo al torneo delle “Legend”, sarà divertentissimo. Ora i bambini sono un po’ più grandi, l’organizzazione è rodata e il torneo dura soltanto quattro giorni. Perfetto per riprendere. Ci stiamo allenando ognuna per conto suo, al momento. Anzi è la Schiavo che mi dice che devo essere ben allenata perché lei non ha nessuna intenzione di correre“, ha aggiunto.

“Spero presto di tornare nell’ambito dello sport, del mio sport. Magari in un club, un’accademia. Mi piacerebbe poter trasferire ai più giovani un po’ della mia esperienza“, ha aggiunto Flavia Pennetta prima di parlare anche di un imminente trasferimento: “ci trasferiremo molto presto a Milano, stiamo vedendo case, ci stiamo informando sulle scuole per i bambini. Ci permette di restare in Italia e soprattutto è comodo sia per i viaggi sia per il lavoro. E così a 40 anni sarà un altro nuovo inizio. Le ragazze sono ancora troppo piccole, ma Federico che ha 5 anni è gasatissimo. Continua a chiedermi: “Allora mamma, quando andiamo a Milano?”. E lo sapete perché? Vuole giocare nell’Inter…“.