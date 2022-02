L’iniziativa della Fiorentina: via il nome di Vlahovic dalle maglie per 20 euro

SportFair

La Fiorentina non ha gradito il comportamento di Dusan Vlahovic, il serbo ha deciso di non rinnovare il contratto, ma soprattutto ha fatto discutere il trasferimento alla Juventus. Il classe 2000 si è dimostrato l’attaccante più forte del campionato di Serie A, la media realizzativa è altissima. Si tratta di un calciatore completo in grado di far reparto da solo, è forte fisicamente e nel gioco aereo, ma è anche agile e bravo dal punto di vista tecnico.

La Fiorentina ha incassato quasi 90 milioni di euro, un vero affare dal punto di vista economico considerando il contratto in scadenza nel 2023, mentre dal punto di vista tecnico il passo indietro sarà netto. I tifosi viola hanno contestato il calciatore, ma anche la società per la gestione della vicenda. Il club viola ha lanciato una nuova iniziativa: allo store sarà possibile rimuovere il nome di Vlahovic dalle maglie dei tifosi e sostituirlo con quello di Cabral, al costo di 20 euro. Si tratta di un modo per cancellare il passato e pensare al presente e al futuro. Si è già registrata una buona risposta da parte dei tifosi.