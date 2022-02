Ciclismo, Filippo Ganna squalificato dal Tour de la Provence: fatale un cambio illegale

SportFair

Non arrivano buone notizie per Filippo Ganna. Il ciclista italiano è stato un grandissimo protagonista del Tour de la Provence, ma è stato squalificato dalla giuria per un cambio di bicicletta irregolare. Ganna arrivava all’ultima tappa da leader della classifica generale, dopo la vittoria nella crono d’apertura e uno sprint della terza tappa.

Ganna era riuscito a tagliare il traguardo in dodicesima posizione. Poi la decisione della direzione di gara: la squalifica per aver ricevuto un cambio di bicicletta dal lato della strada e non dal mezzo al seguito del corridore.