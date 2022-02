Festival di Sanremo: quanto guadagnano Amadeus, co-conduttrici e ospiti? Tutti i cachet

SportFair

E’ tutto pronto! Il conto alla rovescia sta per terminare: questa sera inizia la 72ª edizione del Festival di Sanremo. Cinque serate di puro spettacolo e musica, con 25 artisti che si sfideranno sul palco dell’Ariston.

Sul palco con Amadeus ci saranno cinque co-conduttrici, presentate già nei giorni scorsi, così come sarà presente anche Rosario Fiorello e, ovviamente, non mancheranno gli ospiti d’eccezione: da Matteo Berrettini a Laura Pasini, passando per i Maneskin e Checco Zalone.

Un’edizione spettacolare con personaggi importanti. Ma quanto guadagnano presentatori, ospiti e cantanti?

Tutti i cachet

Non sono stati resi noti ufficialmente i cachet del Festival di Sanremo 2022 ma circolano alcune indiscrezioni che svelano le cifre dei vari protagonisti.

Amadeus, come lo scorso anno, dovrebbe guadagnare circa 500-600 mila euro, mentre le cinque co-conduttrici, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli e Ornella Muti, dovrebbero intascare circa 25 mila euro a serata.

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, Checco Zalone dovrebbe guadagnare circa 50 mila euro, mentre non si hanno molte informazioni sul cachet di Laura Pausini, che dovrebbe essere comunque più alto. I Maneskin, invece, che si esibiranno questa sera, dovrebbero intascare circa 80 mila euro.

Fiorello, arrivato a sorpresa a Sanremo nei giorni scorsi, dovrebbe intascare 50 mila euro a serata, mentre per i cantanti in gara è previsto solo un rimborso spese di circa 48 mila euro, esclusi coloro che provengono da Sanremo Giovani, che dovrebbero ricevere circa 6000 euro.