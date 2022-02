Ferrari, spunta la prima FOTO della F1-75: lo spoiler sui social

SportFair

E’ altissima l’attesa in vista dell’inizio del nuovo campionato di Formula 1, si preannuncia una stagione avvincente con alcuni piloti candidati alla vittoria finale, soprattutto Hamilton e Verstappen con il pilota della Mercedes alla ricerca del riscatto dopo la delusione dell’ultima gara della scorsa stagione.

Curiosità anche per conoscere il potenziale della Ferrari, chiamata a migliorare il risultato dello scorso campionato. La presentazione della nuova vettura è in programma giovedì 17 febbraio, ma sui social è stata già pubblicata una foto della nuova F1-75. L’auto celebra il settantacinquesimo anniversario della scuderia di Maranello. Sui canali social del team è stato pubblicato un VIDEO in cui viene ripresa la reazione dei piloti Sainz e Leclerc.