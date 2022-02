Fernando Alonso fan di Emma: prima fa l’autista per Francesca Michielin, poi indossa la t-shirt “sante o put*ane”[FOTO e VIDEO]

SportFair

E’ terminata la settimana del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco hanno vinto l’edizione 2022 della kermesse canora italiana, lasciandosi alle spalle Elisa e Gianni Morandi nella classifica conclusiva.

Ha chiuso al sesto posto invece Emma Marrone, che per l’ultima serata ha avuto un fan d’eccezione: la cantante salentina, infatti, prima della finalissima, ha pubblicato una foto in compagnia della direttrice d’orchestra, Francesca Michielin e di… Fernando Alonso. Il pilota spagnolo di F1 ha addirittura indossato la t-shirt di Emma con la scritta “sante o put*ane”.

Ma non finisce qui! Prima di questo simpatico scatto, Alonso ha fatto da autista per Francesca Michielin. La cantante ha postato sui suoi social un video nel quale mostra proprio che si trova in auto col pilota di F1.

“Siccome dovevo fare una salita, li ho detto Fernando mi proti tu? mi ha detto certo! Non è stato tanto godibile perchè non poteva andare veloce, andava pianissimo, m ha detto ‘ mica non posso fare cavolate’, ha parcheggiato nel posto dei motorini e aveva paura di non ritrovare più la macchina. Lui sta seguendo il festival, tifa per Emma, è tutto felice, mi ha detto dai fammela conoscere, che così facciamo una foto insieme, per supportare, non esistono solo i fan della F1 ma anche i fan di Emma Marrone e tra i fan di Emma Marrone c’è anche Fernando Alonso“, ha raccontato Francesca Michielin a La Repubblica.