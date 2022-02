Il buio improvviso di Federica Brignone: “a Milano-Cortina non ci sarò”

SportFair

Un annuncio assolutamente a sorpresa, comunicato direttamente da Federica Brignone. Dopo l’argento alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, è arrivata una crisi improvvisa per l’atleta italiana. “A Milano-Cortina non ci sarò, visto che mancherà lo spirito olimpico. Non ho un buon feeling con questa pista, vado in tilt mentalmente e non so proprio sciare”, ha spiegato come riporta Repubblica.

La causa è il risultato deludente nella discesa libera: “è andata malissimo questa prova. Non ho un buon feeling, non l’ho trovato neanche oggi su questa pista, fin dalla terza curva sono subito scivolata e non sono neanche riuscita tirare la curva quella che l’altro giorno avevo saltato, oggi ho frenato talmente tanto che mi sono fermata. Non riesco a fare nessuna differenza”.

Poi svela i dettagli: “vado in tilt mentalmente, non ho voglia di fare velocità, non sono chiusa, non ritrovo le sensazioni che avevo in discesa quest’anno e non so proprio sciare. E’ come se scendessi con la paura, anche se questa è la discesa più facile che abbiamo fatto quest’anno. Se io mi merito il posto per correre in discesa è perché in combinata posso essere competitiva, ma così non ho nessuna chance. Non so, devo farmi un lavaggio del cervello”.

