Federica Brignone sfinita ma soddisfatta: “mi sono detta ‘probabilmente saranni i miei ultimi Giochi'”

SportFair

Federica Brignone stratosferica! L’azzurra ha conquistato oggi una nuova medaglia alle Olimpiadi di Pechino 2022. La campionessa italiana ha chiuso al terzo posto la combinata femminile, mettendosi quindi al collo un bellissimo bronzo.

“Avere già due medaglie è fantastico. Sicuramente quella che mi aspettavo di più era il superG. Ho fatto del mio meglio e non ci sono riuscita, ma sono molto contenta delle altre due medaglie. Dopo il superG ero un po’ giù con la testa, ed ero davvero stanca. Questo inverno è stato ‘OK, OK, OK’ e poi da gennaio in poi è stato un tale stress venire qui, non essere testata positiva (per il Covid-19) e poi tutti stavano impazzendo per questa situazione. Non è stato facile. È già stressante andare ai Giochi olimpici ed essere una delle possibili medagliate. C’era molta più pressione, non si poteva fare nulla con gli amici a casa. Così la mia testa era giù dopo il superG, ero come, ‘oh, voglio andare a casa, sono troppo stanca’. Ma poi ci sono voluti due giorni, mi sono riposata un po’ e mi sono allenata in slalom e ho detto ‘Sono qui anch’io, probabilmente sono i miei ultimi Giochi e prenderò tutto quello che posso’“, ha affermato Brignone dopo il bronzo nellacombinata.

“Sicuramente non c’erano molte atlete oggi, ma queste due ragazze stavano sciando benissimo in slalom. Non avevo alcuna possibilità con loro e non avevo troppa distanza dalla discesa libera per cercare una medaglia migliore. Sono stata fortunata che Mikaela Shiffrin sia uscita. Ma questo è lo sci, questo è lo sport. Ho solo cercato di sciare al meglio ma senza correre troppi rischi“, ha concluso.