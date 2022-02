Fede sei nella storia! Magia di Brignone a Pechino: splendido argento nel gigante femminile

Quarta medaglia azzurra alle Olimpiadi di Pechino 2022. Arriva dal gigante femminile uno storico argento ai Giochi Invernali. Federica Brignone, terza nella prima manche, è riuscita a migliorarsi nella seconda, chiudendo la gara con un fantastico secondo posto, che le assicura così la medaglia d’argento. Dopo il terzo posto di quattro anni fa PyeongChang la valdostana si mette al collo un altro fantastico metallo. A Yanqing la valdostana è meravigliosa, battuta di soli 28 centesimi dalla svedese dominatrice della stagione Hector. Bronzo per Lara Gut-Behrami in rimonta.

Federica Brignone si è regalata un meritatissimo argento nel gigante femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sulla pista “Ice River” di Yanqing, la carabiniera valdostana ha messo in mostra tutto il meglio del suo repertorio, gestendo magistralmente la decisiva seconda manche: partita con 1”09 su Gut-Behrami, ha controllato benissimo il muro iniziale per poi dipingere una run di altissima qualità, dopo la prima che l’aveva vista terminare col terzo tempo provvisorio. La fuoriclasse di La Salle è così diventata la seconda atleta nella storia dello sci azzurro a vincere una medaglia nella specialità in back-to-back, eguagliando Deborah Compagnoni – doppietta d’oro nel 1994 e nel 1998 -, che proprio in questa stagione Federica ha superato come numero di vittorie totali sul massimo circuito.

Ventesimo tempo per la debuttante ai Giochi Olimpici Elena Curtoni. La sciatrice valtellinese ha chiuso a 4”22 dalla leader svedese, aumentando la confidenza con l’aggressiva neve cinese, in vista del supergigante di venerdì 11. Out invece Marta Bassino, scivolata alla terza porta, nel corso della prima manche.