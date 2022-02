Federer sul rientro: “deciderà il mio corpo”, le prime previsioni

SportFair

Roger Federer ha esaltato Rafa Nadal per la vittoria degli Australian Open, lo svizzero è infortunato e ha intenzione di tornare presto in campo. Il classe 1981 ha affrontato l’argomento in un’intervista realizzata con uno dei suoi sponsor, Credit Suisse: “penso che la situazione sarà più chiara intorno ad aprile, solo allora potrò sapere a che punto è il mio fisico. Fino a questo momento non ho ancora provato a correre, non posso fare esercizi più duri come salti e partenze o fermate all’improvviso. Spero di poter iniziare tra un paio di settimane e poi vedremo come reagisce il mio corpo: questo è ovviamente quello di cui ho bisogno per poter tornare in campo”.

Al momento è impossibile fare delle previsioni: “solo ad aprile o maggio potrò dire se tornerò in campo quest’anno. Per adesso sono molto motivato nel fare quello che mi è consentito, lavoro il più duramente possibile. Quindi sì, è un buon periodo anche se le cose stanno andando lentamente: vorrei andare più in fretta, ma i dottori e tutti gli altri mi spingono a fare tutto con calma”.