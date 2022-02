La Federcalcio russa risponde a Fifa e Uefa: “decisione discriminatoria”

SportFair

Fifa e Uefa hanno preso la loro decisione: la Nazionale e i club russi sono stati sospesi rispettivamente dal Mondiale in Qatar 2022 e dalle competizioni europee.

Una decisione che in Russia non è stata ben accolta: la Federcalcio russa, infatti, ha deciso di rispondere all’annuncio congiunto di Fifa e Uefa.

“La decisione è discriminatoria e contraria alla sportività. Ci riserviamo il diritto di impugnare la decisione di FIFA e UEFA in conformità con il diritto sportivo internazionale“, fa sapere la RFU.

“La Federcalcio russa non è assolutamente d’accordo con la decisione di FIFA e UEFA di sospendere a tempo indeterminato tutte le squadre russe dalla partecipazione alle partite internazionali. Riteniamo che questa decisione sia contraria alle regole e principi della competizione internazionale, così come lo spirito di sportività, è chiaramente di natura discriminatoria e danneggia un gran numero di atleti, allenatori, dipendenti di club e squadre nazionali e, cosa più importante, a milioni di tifosi russi e stranieri, i cui interessi dovrebbero essere protetti in primo luogo dalle organizzazioni sportive internazionali.Tali azioni stanno dividendo la comunità sportiva mondiale, che ha sempre aderito ai principi di uguaglianza, rispetto reciproco e indipendenza dalla politica.Ci riserviamo il diritto di impugnare la decisione di FIFA e UEFA in secondo il diritto sportivo. tivo internazionale“, questa la nota completa della Federcalcio russa.