Fallo shock! Entrata killer di Collins su Moore durante Clemson-Duke: è polemica [VIDEO]

Davverompressionante quanto accaduto nella notte nella sfida tra Clemson e Duke. La guardia David Collins è finita sotto i riflettori, e nella bufera, per un fallo davvero scandaloso ai danni di Wendell Moore.

Il giocatore di Clemson ha perso la palla ed il suo avversario è partito in contropiede, andando a schiacciare a canestro. Proprio mentre Moore schiacciava, Collins ha puntato alle sue gambe, causando un duro schianto a terra.

A Collins è stato assegnato un fallo flagrant, un fallo decisamente violento e grave per il suo folle gesto ed è stato espulso dalla partita. Poco dopo il match, vinto dalla Duke, Collins ha pubblicato un post sui social scusandosi pubblicamente per l’accaduto: “volevo provare a bloccarlo da dietro, ma stavo andando troppo veloce e non potevo fermarmi. Ho capito che dovevo fermarmi quando era troppo tardi. Non sono mai stato un giocatore sporco, non ho mai provato a fare del male a nessuno, ma so che ognuno ha diritto alla propria opinione. Ho rispetto nei confronti di Duke e Clemson e mi scuso con tutti per un gioco sconsiderato. Sono contento che Wendell stia bene“, ha affermato.

Fortunatamente Moore non ha riportato gravi danni e ha potuto proseguire la sua partita, con 8 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.