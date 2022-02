Fa pipì in pista e rischia il carcere: multa salata per Renauer, ma se chiede scusa…

All’Asian Le Mans Series ne succedono di tutti i colori, non solo sorpassi, contro sorpassi e manovre folli: Alfred Renauer è finito nei guai per aver fatto pipì in pista durante l’interruzione della gara.

Il pilota tedesco proprio non ce l’ha fatta a trattenersi e si è messo ai margini del tracciato per svuotare la sua vescica. Una steward ha notato Renauer e lo ha segnalato ad un collega: il tedesco è finito nei guai perchè il gesto è vietato negli Emirati Arabi ed è stato quindi multato di 20 mila euro.

“I commissari riconoscono questo atto negli Emirati Arabi Uniti come qualcosa di estremamente irrispettoso e un reato penale”, si legge nella nota degli organizzatori. I cittadini stranieri che commettono questo reato rischiano addirittura l’espulsione ed il carcere.

Renauer potrà avere comunque una riduzione della multa, ma solo se chiederà scusa pubblicamente agli organizzatori. “Di quei soldi, 10.000 sono stati sospesi prima di gara 2, previa la presentazione scritta al Collegio degli Steward delle scuse indirizzate all’Emirates Motorsports Organisation. In caso contrario si richiede il pagamento dell’importo sospeso“, si legge ancora nel comunicato.