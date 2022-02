F1 e FIA hanno preso la loro decisione: il GP di Sochi no si correrà

SportFair

L’attacco della Russia all’Ucraina ha devastato il mondo intero e sta condizionando diversi settori e anche il mondo dello sport. L’UEFA ha annunciato oggi la decisione di cambiare la sede della finale di Champions League, che si disputerà in Francia e adesso è arrivata anche la decisione della FIA.

Il Mondiale di F1 non farà tappa in Russia quest’anno: “il campionato mondiale di F1 visita paesi in giro per il mondo con una visione positiva di unire le persone, portando le Nazioni insieme. Stiamo osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e speriamo in una rapida e rapida risoluzione della situazione attuale. Giovedì pomeriggio, la F1, la FIA e i team hanno discusso la posizione del nostro sport e la conclusione è, compreso il punto di vista di tutte le parti interessate, che è impossibile disputare il Gp di Russia in queste circostanze“, si legge nella nota ufficiale.