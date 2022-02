Eterno Quagliarella, doppietta in 30 minuti: fa 100 con la Samp e supera Boniperti [VIDEO]

SportFair

E’ in corso la 26esima giornata del campionato di Serie A: continua il programma dopo il pareggio nel derby della Mole tra Juventus e Torino. Il secondo match mette di fronte Sampdoria e Empoli in uno scontro per la salvezza, il ritorno dell’allenatore Giampaolo ha permesso di cambiare passo al club blucerchiato.

L’avvio della Sampdoria è stato da grande squadra, i padroni di casa si sono portati subito in doppio vantaggio. Il marcatore? Fabio Quagliarella, l’attaccante è sempre più eterno e continua a trascinare la sua squadra. Quagliarella raggiunge quota 100 reti con la maglia della Sampdoria, è andato a segno per il diciottesimo anno solare consecutivo in Serie A e ha superato Giampiero Boniperti nella classifica dei marcatori all-time della Serie A, salendo a quota 180 reti. Un calciatore veramente incredibile.