Pol Espargaro il più veloce nei test di MotoGp, il fratello Aleix: “i giapponesi hanno già copiato qualcosa della nostra moto”

In attesa dell’inizio del campionato di MotoGp, continuano i test sulla pista di Mandalika. Il più veloce è stato Pol Espargaro, lo spagnolo ha chiuso in 1:32.466. Le condizioni della pista sono state molto difficili a causa del fango. Alle spalle di Pol Espargaro c’è suo fratello Aleix, a 0.471 e Brad Binder (+0.477). A seguire Alex Rins (+0.592) con la Suzuki, il campione del mondo Fabio Quartararo (+0.642) con la Yamaha e Jack Miller (+0.648) con la Ducati. Nello Top 10: 7. Maverick Vinales (Aprilia, +0.681); 8 . Joan Mir (Suzuki, +0.778); 9. Andrea Dovizioso (Yamaha RNF, +0.779) e 10. Jorge Martin(Ducati Pramac, +0.892).

Aleix Espargaro: “condizioni non facili. Non mi è piaciuto che ci abbiano fatto girare per pulire la pista all’inizio, ma ormai è andata. Però la moto va bene, funziona, io e Maverick siamo stati davanti. In più ho provato un telaio nuovo che mi è piaciuto. Sono test, vero, però è importante stare davanti con i migliori e noi ci siamo stati. C’è equilibrio tra i team, però stiamo continuando il percorso di crescita che si era visto nel 2021. E alcuni giapponesi hanno già copiato qualcosa della nostra moto, il che è un buon segno…”.

Vinales: “non ho provato nuove parti ma ho cercato di tenere il ritmo alto, di forzare qualcosa. L’anno della riscossa per me? Stiamo calmi, per ora abbiamo fatto solo dei test e faremo ancora solo test. In Qatar capiremo davvero dove siamo rispetto agli altri, lì si dovrà cominciare a spingere forte”.