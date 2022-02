Una medaglia sorprendente che parla di… amicizia! Erin Jackson d’oro grazie all’incredibile gesto dell’amica Bowe

SportFair

Le Olimpiadi di Pechino 2022 regalano ogni giorno storie davvero speciali. A fare il giro del mondo nella giornata di oggi è stata quella di Erin Jackson, oro nei 500 metri femminili col tempo di 37.04.

Una storia che ha dell’incredibile, considerando che Erin, i 500 metri olimpici li avrebbe dovuti saltare poichè non era riuscita a qualificarsi: la Jackson, infatti, deve tutto alla compagna di squadra e amica Brittany Bowe, che ha rinunciato al suo posto proprio per cedere il pass per Pechino alla sua amica. Una scelta che si è rivelata giustissima: la 29enne è la prima donna statunitense a vincere un oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi dal 1994, ed è anche la prima donna di colore a vincere una medaglia olimpica in una gara individuale nel pattinaggio di velocità.

“Ho pianto immediatamente, è stato solo un grande rilascio di emozione. Molto shock, molto sollievo e molta felicità. Non ho ancora elaborato tutto completamente, ma è semplicemente fantastico. Ho fatto un piccolo passo falso sul backstretch, ma ci ho solo provato, non direi di riprendermi, perché non era niente di grosso, ma ho solo cercato di continuare a pattinare“, ha affermato Jackson dopo la gara.

“Subito dopo la gara, sapevo che se si fosse trattato di rinunciare al mio posto, l’avrei fatto perché se lo meritava. Si è guadagnata il diritto di competere nel suo evento principale alle Olimpiadi, ed è stato un onore darle quel posto per l’opportunità di correre per l’oro per il Team USA“, ha affermato Bowe.

“Mi ha abbracciato, ha detto che è davvero orgogliosa di me e ho solo ringraziato molto“, ha concluso Erin Jackson.