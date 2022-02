Emma, gesto del ‘triangolo’ a Sanremo: il significato e la battaglia della cantante [VIDEO]

SportFair

La seconda puntata della nuova edizione di Sanremo 2002 è stata molto seguita dai telespettatori, sul palco sono saliti cantanti molto bravi che si sono messi in evidenza con brani che sono stati molto apprezzati. Una sicura protagonista è stata Emma Marrone, ormai un punto di riferimento per gli appassionati di musica. La canzone ‘Ogni volta è così’ recita: “ogni volta è così, siamo sante o puttane. E non vuoi restare qui e neanche scappare” che “sottolinea che non parla di relazioni tossiche bensì di relazioni complesse. Molti amici stanno insieme in una bolla di finzione e per non stare da soli. Non si rischia. Io mi rivolgo alle donne ma il messaggio è per tutti”.

Durante l’esibizione è stata protagonista di un gesto che non è passato di certo inosservato: quello di una vagina. Emma Marrone è molto attiva nella difesa dei diritti delle donne, nel corso del tempo è stata protagonista di una campagna contro la discriminazione femminile. Il gesto è diventato popolare negli anni settanta durante le proteste per la parità e i diritti delle donne. La canzone è indirizzata proprio su questo argomento.

‘Ogni volta è così’

Lo vedi come sei

Arrenditi

Stanotte

Che non ci metteremo a tremare come foglie

Siamo stati mai liberi

A volte

Sel tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre

siamo come angeli

E ti ripetevo sempre

Per favore abbracciami

Io per appartenere alle tue mani

Non c’ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi

che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli

occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Più di te

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra i ricordi

e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi sospesa e fragile

Ma con te ogni volta è così

ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre

siamo come angeli

E ti ripetevo sempre

Per favore abbracciami

Io per appartenere alle tue mani

Non c’ho messo niente

E ti credevo quando

mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con

quegli occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Più di te

Non so perché

Ma ogni è volta così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio

Per un momento

Metti che il cielo

poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Io per appartenere alle tue mani

Non c’ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi

che eri pazzo di me

E mi quardavi con

quegli occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Mai nessuna

più di te