Elisa Nakab vola a Pechino per partecipare alla gara di slopestyle femminile: sfrutta una rinuncia dell’ultimo minuto

Elisa Maria Nakab si appresta a vivere il sogno olimpico. Infatti, grazie a una rinuncia, l’azzurra del freestyle è stata convocata ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. La specialista dello slopestyle arriverà in Cina il 9 febbraio, per affiancare la compagna di squadra Silvia Bertagna nella prova del 14 febbraio.

La giovane dell’A.S.D. Sporting Club Livigno ha accettato la chiamata con grande entusiasmo. Vanta come miglior piazzamento in Coppa del Mondo un decimo posto sulle nevi di Pechino nel 2019, anche se in quel caso la specialità era il big-air.