Dybala saluta Zamparini: il messaggio dell’attaccante juventino è da brividi

Il mondo del calcio si è svegliato con una brutta notizia: la morte di Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo. E’ deceduto all’ospedale Cotignola di Ravenna, aveva 80 anni ed era anche un imprenditore friulano. E’ morto in seguito di complicazioni legate ad un problema al colon che aveva costretto i medici a ricoverarlo nei giorni scorsi.

Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da parte di appassionati di calcio, calciatori, presidenti e tifosi. In particolar modo è stata molto commovente la dedica di Paulo Dybala della Juventus, scoperto proprio da Zamparini. “Sei stato il primo a credere in me, sono arrivato in Italia che ero un bambino e con la tua famiglia mi hai accolto come se fosse casa mia. Presidente, mi hai aperto le porta di una città bellissima dove ho conosciuto tanta gente bella e dove ho avuto tanti e grandi amici. Mi hai dato la possibilità di continuare la mia carriera dove ho voluto, sempre con il massimo rispetto e sempre pensando al mio bene. Per questo e per tante altre cose ti sarò sempre grato, non ti dimenticherò mai Presidente. Grazie mille, di tutto. Il tuo Picciriddu”.