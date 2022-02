Dubai, Murray vola agli ottavi: partita di sofferenza contro O’Connell

SportFair

Continua il programma di tennis a Dubai, sono tanti i tennisti in grado di disputare un torneo all’altezza. L’argomento del giorno è sicuramente il ritorno in campo di Novak Djokovic, dopo il forfait agli Australian Open per essersi rifiutato di sottoporsi al vaccino anti-Covid.

In una gara dei sedicesimi di finale si sono affrontati Andy Murray e Christopher O’Connell. La partita è stata più equilibrata del previsto e si è decisa al terzo set. Il britannico ha messo in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico, l’australiano ha risposto colpo su colpo. Il primo set si è deciso al tie-break per O’Connell, secondo e terzo sono stati a favore di Murray, 6-3, 7-5.