Ruth Mosimann Hoffmann nella storia: è la pallavolista più anziana di sempre, in campo ad 85 anni [VIDEO]

Che bello lo sport, con le sue fantastiche storie! Oggi ne arriva una davvero speciale dal Brasile, dove Ruth Mosimann Hoffmann è tornata in campo in una partita di pallavolo all’età di 85 anni. Dona Ruth, come viene chiamata la donna, è stata invitata dal Moda Brusque Volei, club col quale ha giocato per diversi anni, a tornare in campo per una partita di pallavolo professionistica della Superleague B femminile brasiliana.

Alla Hoffmann è stato affidato il servizio iniziale nel match del secondo turno di campionato contro il Bluvolei. Un regalo davvero speciale, un omaggio per la grande passione di Ruth ed il suo impegno nella pallavolo, nella speranza che l’ex giocatrice possa entrare nel Guinness dei primati come l’atleta più anziana a prendere parte ad una partita ufficiale.

“Se Brusque respira la pallavolo oggi, è perché le persone, come la signora Ruth Hoffmann, hanno piantato un piccolo seme lì e hanno costruito la loro eredità. Sappiamo che molti fan, all’inizio, potrebbero essere frustrati dal non vedere alcuni dei nomi ipotizzati, che vorremmo sicuramente avere nella nostra rosa. Ma penso che questo tributo sia qualcosa che simboleggia il vero spirito dello sport e il suo potere di trasformazione sociale“, ha dichirato Maurício Thomas, allenatore di Moda Brusque.

“E’ stato un momento molto emozionante. Non ho mai provato una cosa del genere. È stato divertente, eccitante e insolito. Spero che aiuti a rendere ancora più popolare la pallavolo in Brusque, a portare più persone in palestra. È stato un misto di gioia, felicità e gratitudine per essere stata onorata dal club. Vorrei che avessimo vinto quel punto, in modo da poter servire di nuovo, ma non posso davvero lamentarmi. “Dopo aver lasciato il campo, ho potuto solo ringraziare le persone e tutti volevano fare delle foto con me. Vorrei solo che la mia famiglia e i miei amici fossero tutti qui perché è stato uno dei momenti più speciali della mia esistenza. Far parte di questo sport a qualsiasi titolo è sempre stata una delle cose più divertenti della mia vita“, ha dichiarato Ruth.

Ruth Mosimann Hoffmann ha iniziato a giocare a pallavolo nel 1948 e dopo tre anni è entrata a far parte della Sociedade Esportiva Bandeirante, a Brusque, ed è stata campionessa 15 volte, tra il 1951 e il 1971. Nel 1962 è stata convocata nella nazionale brasiliana, ma dopo aver scoperto di essere incinta del suo primo figlio ha dovuto rinunciare alla maglia verdeoro, con la quale non ha mai giocato. Ruth è entrata a far parte della squadra dei veterani nel 1992 per partecipare a campionati di pallavolo adattati per anziani.