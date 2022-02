Il ritorno di Djokovic: il serbo gioca con cattiveria e supera Musetti al torneo di Dubai

SportFair

Il ritorno del campione. Novak Djokovic ha messo alle spalle le polemiche per l’assenza nel torneo degli Australian Open, il forfait del serbo è stato causato dalla decisione di non vaccinarsi al Covid-19. Nessun problema per il torneo di Dubai e l’impatto è stato, ovviamente, da numero uno.

A farne le spese è stato l’italiano Lorenzo Musetti. Niente da fare per il 19enne che si è messo in mostra con un ottimo tennis ed è riuscito a dare fastidio ad un giocatore come Djokovic, l’italiano si candida ad un futuro ricco di soddisfazioni. La partita si è conclusa sul 2-0, nel primo set il serbo ha chiuso sul 6-3. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia e il numero uno del mondo chiude ancora 6-3.