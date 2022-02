Djokovic si è vaccinato? “Ha pesato anche la vittoria di Nadal agli Australian Open”

SportFair

La vicenda degli Australian Open avrebbe convinto Novak Djokovic a vaccinarsi. Il serbo non ha preso parte al torneo a causa dell’espulsione dall’Australia, la competizione ha perso l’assoluto protagonista. La finale ha regalato comunque grande spettacolo e ha visto il successo di Nadal su Medvedev, l’attesa per i prossimi tornei è già altissima. Il serbo vorrebbe evitare una nuova situazione spiacevole e, secondo le ultime voci, si sarebbe vaccinato per il Covid-19.

Ad affermarlo è stato Daniel Müksch, biografo tedesco che ha scritto una recente biografia del serbo “Novak Djokovic: Ein Leben lang im Krieg”. In un’intervista al quotidiano austriaco Heute ha svelato: “da quanto ho sentito dal suo staff tecnico, sembra si sia già vaccinato. Forse quello che è successo in Australia gli ha fatto prendere questa decisione. Forse ha pesato anche il modo in cui è finito quello Slam, con la finale vinta da Rafael Nadal: il 21mo titolo vinto dallo spagnolo potrebbe averlo incoraggiato a farsi vaccinare”. Al momento non sono arrivate ancora conferme dal numero uno al mondo, ma la fonte della notizia è decisamente autorevole.

Novak Djokovic è noto per essere contrario al vaccino contro il Covid-19, ma le ultime vicende lo avrebbero convinto. La situazione sarà sicuramente più chiara nei prossimi giorni, il serbo dovrebbe tornare in campo in occasione del torneo ATP 500 di Dubai in programma dal 21 al 26 febbraio.