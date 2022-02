Djokovic, le urla durante il match contro Musetti: “un modo per caricarmi”

SportFair

Novak Djokovic è tornato con il botto. Il serbo si è messo alle spalle le polemiche per l’assenza agli Australian Open ed è ripartito dal torneo di Dubai. Il numero uno al mondo ha superato l’italiano Musetti ai sedicesimi di finale.

“Sono contento dell’accoglienza ricevuta, è passato tanto tempo dalla mia ultima partita. Sono contento del mio esordio e di aver cominciato quindi la stagione con una vittoria. Non giocavo da due mesi e mezzo, ho commesso qualche errore di troppo, ma sono comunque riuscito a sfruttare al meglio le chance che mi sono costruito”, ha raccontato Djokovic nel post partita.

“Musetti è un tennista con grandi qualità e non è facile giocarci contro, specie in queste condizioni con il vento che disturbava. Sono soddisfatto. Le urla nel secondo set? E’ un modo per sfogarmi e tirar fuori il meglio da me stesso”, conclude il serbo.