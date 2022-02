Djokovic eliminato a Dubai: il serbo non è più il numero 1 al mondo

SportFair

Novak Djokovic era consapevole che il suo primo posto nella classifica ATP era in pericolo e che presto Medvedev lo avrebbe scalzato da questa posizione, ma forse non immaginava che sarebbe successo in questo modo.

Il tennista serbo è stato eliminato oggi dal torneo ATP di Dubai nel match dei quarti di finale contro Vesely, numero 123 al mondo. Il ceco ha vinto in quasi due ore di gioco col punteggio di 6-4, 7-6.

Un ko che costa caro a Djokovic, che da lunedì cederà il primo posto a Medvedev, in gara ad Acapulco.