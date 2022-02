Chi è Diego Stramaccioni, il calciatore della Juve che ha messo ko Rabiot: entrata ‘assassina’, i compagni preoccupati [VIDEO]

SportFair

Diego Stramaccioni è diventato il calciatore più ricercato sui motori di ricerca. Il motivo? Il difensore non è salito alla ribalta per una chiusura grandiosa o per un colpo di testa in anticipo e nemmeno per un gol, ma per un’entrata killer in allenamento sul compagno di squadra Rabiot. Ma andiamo con ordine. Chi è Diego Stramaccioni? E’ un calciatore italiano, difensore della Juventus che gioca con la squadra Under 23. E’ un classe 2001 e con ampi margini di miglioramento, il suo obiettivo è quello di mettersi in mostra (forse un po’ troppo considerando l’ultimo episodio). Si tratta di un difensore centrale che può giocare sia a destra che a sinistra, ma anche da terzino nei quattro di difesa o a centrocampo. E’ considerato un prospetto per il futuro.

La carriera e l’intervento killer su Rabiot

Diego Stramaccioni è un prodotto del settore giovanile del Perugia. E’ passato al Cannara, in Serie D e si è messo in mostra con buone prestazioni. Nell’estate del 2020 il trasferimento alla Vis Pesaro, il 26 settembre si è registrato l’esordio in Serie C. Il 2 ottobre 2020 arriva la grande occasione: la chiamata della Juventus. Viene ceduto di nuovo in prestito alla Vis Pesaro, nell’estate 2021 è tornato in bianconero. Il suo nome è salito alla ribalta alla vigilia della fondamentale sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. La squadra di Allegri deve fare i conti con qualche defezione di troppo in difesa, per questo motivo ha deciso di affidarsi a Diego Stramaccioni, il giovane calciatore si sta allenando con la prima squadra. Il suo obiettivo è quello di convincere il tecnico bianconero. Momenti di apprensione nella prima fase dell’allenamento: durante il torello Diego Stramaccioni è entrato in scivolata sul compagno di squadra Rabiot, travolgendolo nel tentativo di intercettare il pallone. Il francese è rimasto a terra, infortunato, ed è stato necessario l’intervento dello staff sanitario. Preoccupati anche i compagni di squadra, alcuni sono rimasti senza parole, altri hanno urlato.