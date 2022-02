Del Potro serve per l’ultima volta e scoppia a piangere: le lacrime di un campione [VIDEO]

SportFair

Juan Martin Del Potro è stato un grande tennista, si è messo in mostra per le sue qualità dentro e fuori dal campo. E’ stato eliminato al torneo di Buenos Aires contro il connazionale Delbonis, la partita si è conclusa con un nettissimo 0-2 (1-6, 3-6) che lascia pochi dubbi. La gara è salita alla ribalta per un altro motivo, il probabile addio di Del Potro dal mondo del tennis.

Con ogni probabilità, quella contro Delbonis, è stata l’ultima partita da giocatore di tennis. E’ rientrato dopo due anni e mezzo di stop a causa di un brutto infortunio ed è stata una grande emozione. Il 33enne ex campione degli US Open è scoppiato in lacrime mentre si preparava a servire all’inizio dell’ultimo set. Al termine dell’ultimo punto, Del Potro ha abbracciato il suo avversario prima di salutare la folla. L’argentino aveva definito la sua partecipazione “più un addio che un ritorno”. All’uscita dal campo il pubblico si è alzato in piedi.