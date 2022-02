Del Potro annuncia il ritiro in lacrime: “sto vivendo un incubo” [VIDEO]

SportFair

Juan Martin del Potro ha deciso di smettere con il tennis. L’argentino ha atteso due anni e mezzo per tornare in campo, ma soltanto per disputare le ultime partite della carriera. La medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 ha annunciato in lacrime nella conferenza stampa che i tornei ATP di Buenos Aires e Rio de Janeiro saranno gli ultimi: “sarà più un addio che un ritorno. Ho fatto molti sforzi per andare avanti, ma il ginocchio continua a farmi vivere un incubo”.

A Buenos Aires è stato sorteggiato contro il suo connazionale Federico Delbonis: “vincere gli US Open e la Davis in Croazia è stato bellissimo. Rio 2016 è stata una settimana molto speciale. Quello è il podio, ma quello che accadrà martedì potrebbe superare tutto dal punto di vista emotivo”.