Il San Valentino di de Ligt: “io sono un italiano”, il difensore della Juve canta Toto Cutugno con la fidanzata [VIDEO]

Matthijs de Ligt è stato un assoluto protagonista della partita del campionato di Serie A tra Atalanta e Juventus. La sfida della 25esima giornata si è conclusa sul risultato di 1-1: vantaggio nel finale con un tiro dalla distanza di Malinovskyi, in pieno recupero il pareggio di Danilo con un colpo di testa. La prestazione del centrale olandese è stata di ottimo livello, l’ex Ajax è stato decisivo con due interventi miracolosi nel primo tempo, lo juventino è stato eroico a difesa della porta.

Oggi, 14 febbraio, è San Valentino: la festa degli innamorati. Proprio de Ligt ha deciso di festeggiare in un modo particolare, in compagnia della fidanzata Annekee Molenaar. Il difensore della Juventus ha stupito tutti con un video pubblicato sui profili social: il calciatore e la fidanzata si riprendono in macchina, mentre cantano un grande pezzo di repertorio, “L’italiano” di Toto Cotugno.