Scappata dalla sua Ucraina dopo due notti nel parcheggio sotterraneo: la storia da brividi della tennista Dayana Yastremska

In questi giorni dolore, sofferenza e tristezza pervadono il mondo intero. L’attacco della Russia all’Ucraina ha devastato il mondo intero, che non può non piangere davanti alle immagini che arrivano dalle zone colpite, sentendo storie di persone rifugiate in metropolitana e altre, invece, che scappano dalle loro città, lasciando le loro abitazioni, le loro strade, la loro casa.

Tra coloro che è stata costretta a fuggire dall’Ucraina c’è la giovane tennista Dayana Yastremska. Solo 21enne, la giovane atleta è stata costretta a scappare insieme alla sorella 15enne, Ivanna. Una storia da brividi, quella di Dayana, che ha dovuto salutare in lacrime il padre, che ha costretto le sue figlie ad andare via dalla loro casa di Odessa. Ad aspettare le sorelle Yastremska una barca, che le ha portate fino alla Romania.

“Non so come finirà questa guerra, ma dovete prendervi cura l’uno dell’altro e lottare per i vostri sogni, costruire la vostra nuova vita e stare sempre insieme. Non preoccupatevi per noi, andrà tutto bene“, ha detto il signor Yastremska alle figlie.

Così Dayana e Ivanna, entrambe con una tuta rosa abbinata, si sono allontanate, col cuore a pezzi, col viso rigato dalle lacrime, mentre salutavano i genitori, ignare di quando e se potranno mai rivederli.

E pensare che fino a pochi giorni fa Dayana era felice a casa con la sua famiglia e a cena scherzava e rideva, pensando all’allenamento del giorno successivo.

La giovane tennista sta tenendo aggiornati tutti i suoi fan sui social, con post e Storie Instagram: “dopo aver trascorso due notti nel parcheggio sotterraneo, i miei genitori hanno deciso a tutti i costi di mandare me e la mia sorellina fuori dall’Ucraina! Mamma, papà, ti vogliamo tanto bene, prenditi cura di te!!! Ti amo il mio paese! Gli ucraini si prendono cura delle vostre vite“, ha scritto Dayana.

Le sorelle Yastremska adesso sono al sicuro in Francia e Dayana sembra essere pronta per partecipare al Lyon Open.

Il racconto di Yastremska

Un racconto da brividi quello di Dayana, svegliata di soprassalto nella notte dalle esplosioni. La famiglia intera è corsa al parcheggio dopo che gli è stato detto di trovare un’area sotterranea dove nascondersi. Sono rimasti lì per ore, rannicchiati vicini tra di loro. La giovane tennista ha sentito delle “terribili esplosioni”, alcune lontane, altre talmente vicine da sembrare atterrate proprio sul loro appartamento.

Una volta cessate le esplosioni, la famiglia è tornata in casa: le notizie, però, non promettevano bene e la situazione a Odessa sarebbe presto peggiorata. Per questo motivo il padre ha deciso di fargli lasciare il paese: e così, dopo un viaggio in auto, all’alba, fino al porto, Yastremska si è trovata su una barca verso la Romania in compagnia della sorella.

Volto sconvolto e occhi gonfi, Dayana, che adesso è in Francia, si è collegata via Zoom con ESPN: “sono così spaventata. Non abbiamo bisogno di ucciderci a vicenda in questo modo“, ha dichiarato la giovanissima, che adesso deve prendersi cura della sorella.

Dopo aver raggiunto il confine con la Romania, le sorelle hanno aspettato in fila e sono state imbarcate su un’auto diretta a Bucarest, la capitale della Romania, dove hanno soggiornato per alcune ore in un hotel. Due loro cugini, che hanno viaggiato in barca con loro, hanno deciso di andare in Ungheria, a casa della nonna materna, mentre Dayana e sua sorella sono salite su un aereo per la Francia, dove sono state accolte dal direttore del torneo del Lyon Open 2022.

I genitori Yastremska al momento stanno bene e sono ancora nascosti nel parcheggio di casa.

“Ho paura per i miei genitori, i miei amici e tutti nel mio paese. Per capire com’è un attacco missilistico, devi sentirlo. Ma vorrei che nessuno debba mai provare questo dolore“.