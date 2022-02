Dal palco di Sanremo all’Olimpico: Damiano dei Maneskin non abbandona la sua Roma [FOTO]

SportFair

E’ in corso la prima partita della 24esima giornata del campionato di Serie A, all’Olimpico si affrontano Roma e Genoa. Nel primo tempo si sono registrate alcune occasioni da gol, ma la gara non si è ancora sbloccata. I giallorossi sono alla ricerca di punti per la zona Europa, mentre per i rossoblu la situazione di classifica è preoccupante con il serio rischio retrocessione.

Ospite speciale all’Olimpico in occasione della partita di campionato Roma-Genoa: si tratta di Damiano dei Maneskin. Il cantante è un grande tifoso dei giallorossi, nei giorni scorsi è stato protagonista anche sul palco di Sanremo. Nell’ultimo anno è stato in giro per il mondo per promuovere le sue canzoni, adesso è al fianco della sua squadra con l’obiettivo di trascinarla verso i tre punti.