Curling, che peccato! L’Italia vince contro la Danimarca, ma è fuori dalle semifinali

L’Italia del curling è salita in cattedra alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, ma purtroppo in ritardo per conquistare la qualificazione in semifinale. Gli azzurri sono stati protagonisti di una grandissima prestazione contro la Danimarca, 10-3 il risultato finale che lascia pochi dubbi sulla superiorità dell’Italia. Si tratta della terza vittoria consecutiva, ma il sogno della qualificazione in semifinale è svanito, gli azzurri pagano un inizio di competizione negativo.

Gli altri incroci condannano l’Italia: la Gran Bretagna ha superato la Russia 8-6, ma il successo della Cina contro la Svizzera con il punteggio di 6-5 estromette l’Italia dalle migliori quattro. L’Italia tornerà sul ghiaccio questa notte contro la Norvegia, ma senza possibilità di staccare il pass qualificazione.