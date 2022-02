Cristiano Ronaldo horror: sbaglia un calcio di rigore, poi intervento goffo dopo aver superato il portiere [VIDEO]

SportFair

Non è sicuramente un buon periodo per Cristiano Ronaldo. Il Manchester United è in campo nella gara dei sedicesimi di finale di FA Cup contro il Middlesbrough, i Red Devils continuano a deludere, così come il portoghese.

L’ex Juventus ha infatti fallito un calcio di rigore dopo appena 20 minuti e sul risultato di 0-0: Ronaldo prende la rincorsa, rallenta con l’intenzione di ingannare il portiere avversario, ma il tiro è troppo angolato e finisce fuori. Cinque minuti e lo United passa in vantaggio con Sancho.

E’ finita la serata horror di Cristiano Ronaldo? Ancora no. Al 55′ il portoghese prova a superare il portiere ma si allunga il pallone, prova a recuperare la sfera sulla linea di fondo ma l’intervento è goffo. Al 64′ arriva il pareggio di Crooks, si va ai supplementari.