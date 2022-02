Cristiano Ronaldo può tornare in Italia: Mourinho ‘chiama’ CR7, la Roma pensa al colpo a sorpresa in attacco

SportFair

La stagione di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United non può essere considerata di certo entusiasmante. Il portoghese è tornato al gol dopo un lungo periodo, nel successo dei Red Devils in Premier League contro il Brighton, la partita si è conclusa sul risultato di 2-0. Cr7 ha lasciato la Juventus per tornare competitivo con le prospettive di lottare per vincere il campionato o almeno per raggiungere la qualificazione in Champions League. Attualmente occupa la quarta posizione, ma l’Arsenal è in grande spolvero e deve recuperare ancora tre partite, il rischio di un sorpasso da parte dei Gunners è concreto. Cristiano Ronaldo non è contento della qualità della squadra e il rapporto con l’allenatore Rangnick non è idilliaco: ecco perché l’addio al termine della stagione è più di una soluzione.

Cristiano Ronaldo di nuovo in Italia

Cristiano Ronaldo sembra in leggero calo dal punto di vista della condizione, ma continua ad essere uno dei migliori attaccanti. Il portoghese è concentrato sulla stagione in corso con l’intenzione di trascinare il Manchester United al quarto posto in Premier League e staccare il pass per il Mondiale in Qatar del 2022 con il Portogallo. Nel frattempo, però, continuano a rincorrersi voci sul suo futuro. Secondo quanto riportato dalla stampa estera il futuro di Cr7 potrebbe essere di nuovo in Italia, anzi è al momento la soluzione più accreditata. La destinazione potrebbe essere a sorpresa: la Roma. Cristiano Ronaldo rappresenta una richiesta di José Mourinho, lo Special One ha chiesto alla dirigenza calciatori di una certa esperienza e qualità e l’ex Real Madrid rappresenta l’identikit perfetto. Il ritorno in Italia sembra stimolare molto l’ex Juventus, la trattativa non è ancora entrata nel vivo ma si tratta di più di un’idea. L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio del calciatore, ma la dirigenza giallorossa è ambiziosa e ha messo in conto investimenti importanti per aumentare la qualità della rosa.