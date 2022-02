Coppa Davis, Berrettini non ci sarà contro la Slovacchia: annunciato il forfait

SportFair

Matteo Berrettini è reduce dall’entusiasmante torneo agli Australian Open, il tennista italiano è arrivato in semifinale ed è stato sconfitto dal campione Nadal. Il numero 6 del mondo non è stato convocato per la sfida di Coppa Davis tra Italia e Slovacchia, in programma nel weekend del 4-5 marzo a Bratislava e decisiva per le Finals di novembre.

“Ovviamente farò il tifo e darò il mio supporto anche da lontano. Dobbiamo vincere per guadagnarci ancora una volta le finali, quando spero di tornare ad affiancare i miei compagni”, sono le parole di Berrettini.

Il tennista italiano sarà impegnato nei tornei sudamericani sulla terra rossa: il 14 febbraio il 500 di Rio de Janeiro, poi 500 di Acapulco. “È una scelta che ho condiviso con i giocatori. Ancora una volta dimostriamo uno spirito di squadra che credo possa fare la differenza. Matteo sarà sicuramente disponibile dal prossimo incontro nel caso in cui dovessimo vincere”, ha detto Filippo Volandri.

Per l’Italia in campo Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli.