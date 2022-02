Come sta Sofia Goggia? Gli aggiornamenti arrivano da Giovanni Malagò e Michela Moioli

SportFair

Sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Grande curiosità per gli atleti italiani, in grado di togliersi grandi soddisfazioni. In fase di evoluzione la situazione di Sofia Goggia, reduce da un infortunio.

“Ho ricevuto un video privato da Sofia Goggia: è pronta, sta tornando”: è quanto dichiarato da presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Saranno Giochi dove potrà accadere di tutto. Un abbraccio a tutte le atlete e gli atleti dell’Italia Team”.

“Sono super emozionata, agitata, un mix, un’esplosione di emozioni, è stata un’esperienza unica. Sono onorata di averlo fatto per me e per tutti gli italiani e anche per il movimento dello snowboard. È stata una cosa unica che mi ha dato una grande carica”. Così Michela Moioli racconta l’emozione della cerimonia di apertura dell’Olimpiade invernale di Pechino 2022, come portabandiera. “Mando un grande abbraccio a Sofia Goggia, che son certa che arriverà qui e darà il meglio di sé come tutti noi. Ti aspettiamo Sofy! Ora finalmente i Giochi possono cominciare”.