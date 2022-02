Come sta Pelè? Degenza prolungata in ospedale: problemi alle vie urinarie

SportFair

Pelè è ancora ricovetato in ospedale, a San Paolo: la degenza dell’ex calciatore brasiliano è stata prolungata a causa di un’infezione alle vie urinarie.

L’81enne si trova in ospedale per continuare le cure per un tumore al colon e adesso è sorto un nuovo problema: le sue condizioni cliniche sono comunque stabili e dovrebbe essere dimesso nei prossim giorni, come comunicato dal bollettino medico diffuso dall’Albert Einstein Hospital, dove Pelè è ricoverato dal 13 febbraio.

“Durante la sua degenza sono stati eseguiti esami di routine, che hanno indicato la presenza di un’infezione urinaria, fatto che ha prolungato la degenza del paziente in ospedale“, ha comunicato la clinica, che non ha però fornito dettagli sull’evoluzione del tumore.