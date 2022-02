Come sta Michela Moioli dopo la caduta? Si tocca il polpaccio e perde sangue, poi si rialza [VIDEO]

SportFair

Michela Moioli non si è qualificata per la Big Final nello snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra era riuscita ad imporsi agli ottavi e quarti, presentandosi in semifinale con i favori del pronostico. La bergamasca non è stata brillante in partenza e non è riuscita a recuperare.

La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha chiuso al terzo posto alle spalle della statunitense Lindsey Jacobellis e della francese Chloe Trespeuch e non si è qualificata per l’ultimo atto decisivo per le medaglie.

Poi è scesa in pista per la Small Final per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. A metà percorso ha commesso un errore su un salto ed è caduta. Si è toccata a lungo il polpaccio e ha perso sangue dal naso. Immediato l’intervento dei medici, poi l’italiana si è alzata sulle proprie gambe. “Ho un po’ male a una caviglia, ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e vado a leccarmi le ferite. In semifinale son partita bene, ho pagato un errore dove poi mi hanno superato”. L’obiettivo è quello di recuperare per sabato 12 febbraio con la gara a coppie miste.