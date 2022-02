NBA, Coach of the Future: svelato l’allenatore del futuro nel Metaverso

SportFair

All’NBA All-Star Tech Summit di oggi a Cleveland, il commissario NBA Adam Silver ha presentato Coach Nat (NBA Augmented Telepresence), l'”allenatore del futuro” che può insegnare il gioco del basket a chiunque nel mondo all’interno del metaverso.

L’ex presidente Barack Obama si è unito a Silver, all’allenatore Nat e ai membri della famiglia NBA Africa, tra cui il vicepresidente e presidente dei Toronto Raptors Masai Ujiri, il Naismith Memorial Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo, il CEO di NBA Africa Victor Williams e il presidente della Basketball Africa League Amadou Gallo Autunno – per una discussione sul promettente futuro del basket in Africa.