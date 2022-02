Chi si esibisce all’intervallo del Super Bowl 2022? Gli artisti scelti dalla NFL e l’orario dello show

SportFair

E’ tutto pronto per una grande notte di spettacolo! Nella notte si disputerà il Super Bowl: Rams e Cincinnati Bengals si batteranno per la in quello che si prospetta essere uno spettacolo unico, come sempre.

Non solo football, ma anche tanto spettacolo, come quello attesissimo dell’intervallo, una delle principali tradizioni del Super Bowl: sotricamente sono passati i migliori artisti del pianeta, da Paul McCartney a Michael Jackson.

Chi canta nell’intervallo del Super Bowl 2022

Per l’edizione 2022, che si giocherà a Los Angeles, la NFL ha deciso di rentede omaggio all’hip-hop della West Coast, scegliendo ben cinque cantanti che si esibiranno nell’intervallo: Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar e non è escluso che possano comparire a sorpresa altri ospiti.

Chi canta l’inno americano

La NFL, oltre a scegliere gli artisti per lo spettacolo dell’intervallo, sceglie anche un artista a cui far cantare l’inno americano: quest’anno sarà Mickey Guyton, cantante country, nominato tre volte per i Grammy, ad avere l’onore di aprire lo show.

A che ora sarà lo spettacolo del primo tempo del Super Bowl



L’orario di inizio dello spettacolo del primo tempo non è definito, poiché dipende dalla durata della prima parte della partita. Si stima che siano circa le 02:00 in Italia. La sua durata varia dai 10 ai 15 minuti.