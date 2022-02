Che giornata magica! Jefferson vince il Super Bowl e diventa di nuovo papà: il travaglio inizia… allo stadio

SportFair

Il Super Bowl 2022 ha regalato spettacolo puro, con i Rams che hanno vinto sui Bengals nel finale, col punteggio di 23-20. Serata doppiamente magica per Jefferson, diventato padre per la seconda volta proprio nella stessa giornata in cui ha vinto il Super Bowl.

La star dei Rams ha posato in uno scatto di famiglia con la figlia e la moglie incinta, ma non immaginava quello che sarebbe successo nelle ore seguenti: Samaria, la dolce metà di Jefferson, ha infatti iniziato il travaglio proprio allo stadio.

La donna è stat vista lasciare l’impianto in barella, quasi pronta per partorire. Jefferson, poi, ha condiviso sui social proprio uno scatto col nuovo arrivato in famiglia. “X2”, ha scritto la stella dei Rams.

Jefferson è stato costretto a interrompere i suoi festeggiamenti al fischio finale per correre in ospedale per stare con sua moglie. La data di scadenza prevista per la coppia era il 17 febbraio.