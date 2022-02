Caso plusvalenze, la Procura federale apre un’indagine anche sull’Inter

SportFair

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sullo scandalo plusvalenze che ha colpito il calcio italiano e che potrebbe portare conseguenze nel breve periodo. La Procura della Figc avrebbe aperto un altro filone sull’inchiesta della Procura di Milano sulle plusvalenze dell’Inter. E’ quanto riporta TuttoSport.

Il primo filone riguardava 11 squadre tra Serie A e Serie C, nell’elenco non figurava il nome dell’Inter. Sono arrivati aggiornamenti anche sulla posizione della Juventus, secondo quanto emerso le eventuali plusvalenze fittizie non servirono per alterare i parametri necessari per l’iscrizione al campionato, si tratta di una buona notizia per i bianconeri che rischierebbero al massimo una multa.

L’indagine sull’Inter riguarda le plusvalenze dal 2017 al 2019, dai bilanci risulta che il club nerazzurro ha incassato circa 90 milioni di euro. Al momento, nessuno è iscritto nel registro degli indagati.