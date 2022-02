Caso Pantani, la rivelazione del tassista che può far riaprire le indagini: “ho accompagnato due donne”

SportFair

Continuano ad arrivare nuovi dettagli e retroscena sulla morte di Marco Pantani. “Marco non era solo la notte che è morto, con lui c’erano due escort”, è stata la rivelazione ai carabinieri di Tonina Belletti, madre di Marco Pantani. Le parole potrebbero portare all’aperura di una terza indagine, dopo quelle archiviate nel 2005 e 2015, in relazione al decesso del ciclista, ad oggi causata da un mix di droga e farmaci.

Sono passati 18 anni dalla morte, era la notte del 14 febbraio 2004. La madre e tutti gli affetti più cari non hanno mai smesso di chiedere giustizia e una nuova testimonianza potrebbe cambiare le carte in tavola. E’ stato interrogato un tassista che ha affermato di aver accompagnato due donne al residence “Le Rose” quella notte: le loro generalità e altri dettagli sono ancora da accertare. La Procura prosegue nelle indagini per provare a fare luce su questa nuova vicenda.