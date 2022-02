E’ l’attaccante del momento, ma Carolina Stramare snobba Vlahovic: “vi svelo tutta la verità”

SportFair

E’ sicuramente l’attaccante del momento. Stiamo parlando ovviamente di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus protagonista di una stagione impressionante. Il club bianconero ha piazzato un colpo di altissimo livello assicurandosi le prestazioni del migliore attaccante in circolazione, il serbo ha risposto con una media realizzativa altissima. E’ riuscito a mettere il marchio anche nel blitz contro l’Empoli, Vlahovic ha realizzato due gol belli ed importanti che hanno permesso alla squadra di Allegri di lanciarsi in classifica.

L’ex Fiorentina è molto chiacchierato anche sul fronte gossip per la presunta storia d’amore con la bella Carolina Stramare. La modella 23enne è uscita alla scoperto rispondendo alle curiosità dei follower. “Mi dissocio completamente da tutto quello che è stato detto e da quello che si sta dicendo. Non so di cosa state parlando da tanto tempo e se mai ci sarà qualcosa da dire non esiterò a farlo. Quando succede qualcosa di bello a meno persone lo racconti meglio è. Perché ci sono così meno persone che cercano di rovinarti quella tua aura fantastica. A me piace viverla così poi non so, magari c’è chi a raccontare sta meglio”.