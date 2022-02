Caos plusvalenze, le 11 squadre verso il deferimento: Juventus e Napoli a rischio illecito amministrativo

SportFair

E’ stata chiusa la prima fase dell’indagine sullo scandalo plusvalenze, sono in arrivo le decisioni su una vicenda che riguarda anche le big del campionato di Serie A. Sono 11 le squadre che rischiano il deferimento per la questione delle operazioni sospette, tra cui Juventus e Napoli. Cosa rischiano le due big di Serie A? L’ipotesi più accreditata è quella di un illecito amministrativo punibile con un’ammenda, sarebbe scongiurata l’ipotesi di punti di penalizzazione. L’avviso delle indagini riguarda, però, anche la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva, in questo caso la situazione sarebbe più preoccupante ma anche in questa situazione i club potrebbero salvarsi da penalizzazioni.

Coinvolte anche altre squadre tra Serie A e Serie C, l’avviso della Figc è arrivato anche a Empoli, Sampdoria, Genoa, Pisa, Parma, Pro Vercelli, Pescara, poi Novara e Chievo, due club non più affiliati. Le operazioni finite sotto la lente d’ingrandimento riguardano le stagioni 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.

Sono 62 le operazioni in corso di accertamento, di queste 42 sono della Juventus. Per il Napoli sotto l’occhio del ciclone è finito il trasferimento in azzurro di Osimhen, nella maxi operazione con il Lille che ha visto il trasferimento in Francia di quattro calciatori per un totale di 20 milioni di euro, cifra considerata eccessiva per atleti che vantavano poche apparizioni tra i professionisti. Come per Juventus e Napoli, anche per tutte le altre squadre, non dovrebbero materializzarsi ribaltoni di classifica in questa stagione o nel prossimo campionato.