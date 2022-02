Camila Giorgi, sconfitta e nervosismo: eliminazione a San Pietroburgo e lancio della racchetta [VIDEO]

SportFair

Delusione e nervosismo per Camila Giorgi. La tennista italiana è stata già eliminata dal torneo di San Pietroburgo, decisivo il ko contro Ekaterina Alexandrova. La russa è scesa in campo davanti al pubblico amico e questo è stato sicuramente un vantaggio, in più ha approfittato di qualche errore di troppo dell’italiana. L’avventura di Camila Giorgi si è fermata ai sedicesimi di finale.

La partita si è conclusa sul risultato di 1-2: primo set a favore della russa con il punteggio di 2-6, nel secondo set l’italiana torna in campo e domina 6-1. Nel terzo e decisivo set Camila Giorgi commette troppi errori ed esce dalla partita, si conclude ancora 2-6. Momenti anche di nervosismo, l’italiana si è lasciata andare ad una reazione: lancia la sua racchetta, come viene confermato dal video che sta circolando sul web.