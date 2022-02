Cambia il regolamento della Formula 1: nuovo sistema punti e sì alle gare Sprint, ma con delle modifiche

SportFair

Giornata di decisioni e comunicazioni nel Circus della F1: la Commissione F1 si è riunita oggi per apportare delle modifiche al regolamento.

Le decisioni prese riguardano l’assegnazione dei punti se un Gran Premio non completa la distanza di gara prevista. I colloqui sull’argomento sono in corso da quando il Gran Premio del Belgio 2021 a Spa-Francorchamps è stato abbreviato a causa del maltempo. Max Verstappen della Red Bull è stato dichiarato vincitore della gara, che si è corsa per soli due giri dietro la Safety Car poiché la pioggia battente ha reso impossibili le gare con bandiera verde. Verstappen e il resto dei primi 10 hanno ricevuto mezzo punto.

La Commissione F1, riunitasi oggi a Londra, ha approvato la proposta di aggiornamento del regolamento sportivo su come verranno distribuiti i punti quando la distanza di gara non sarà completata. Nessun punto verrà assegnato a meno che non siano stati completati almeno due giri dal leader senza un intervento di Safety Car o Virtual Safety Car.

Se il leader ha completato più di due giri ma meno del 25% della distanza di gara programmata, i primi cinque classificati riceveranno punti come segue:

1° – 6 punti

2° – 4 punti

3° – 3 punti

4° – 2 punti

5° – 1 punto

Se il leader ha completato il 25% ma meno del 50% della distanza di gara programmata, i punti verranno assegnati ai primi nove come segue:

1° – 13 punti

2° – 10 punti

3° – 8 punti

4° – 6 punti

5° – 5 punti

6° – 4 punti

7° – 3 punti

8° – 2 punti

9° – 1 punto

Se il leader completa il 50% ma meno del 75% della distanza di gara programmata, i punti verranno assegnati ai primi 10 come segue:

1° – 19 punti

2° – 14 punti

3° – 12 punti

4° – 9 punti

5° – 8 punti

6° – 6 punti

7° – 5 punti

8° – 3 punti

9° – 2 punti

10° – 1 punto

Qualsiasi percentuale di distanza di gara completata al di sopra di tale soglia vedrà il punteggio pieno assegnato ai primi 10. Come sempre, tutte le modifiche normative sono soggette all’approvazione del World Motor Sport Council.

Gare sprint

Ma non finisce qui! La Commissione F1 oggi ha preso delle importanti decisioni anche per quanto riguarda il formato Sprint: è stato approvato il piano per correre con questa modalità in tre weekend del 2022: a Imola, al Red Bull Ring e ad Interlagos.

F1 Sprint è stato introdotto l’anno scorso e prevedeva una corsa di 100 km della durata di circa 25-30 minuti ed il risultato determinava la griglia per l’evento principale del fine settimana: il Gran Premio di domenica.

A seguito di colloqui con tutte le principali parti interessate, compreso l’organo di governo della FIA e tutte le squadre, è stato raggiunto un accordo per lo svolgimento di eventi ai Gran Premi dell’Emilia Romagna, d’Austria e di San Paolo.

Il sistema a punti è stato ottimizzato, con i primi otto piloti, anzichè solo i primi tre, a ricevere punti. Il pilota che finisce P1 riceverà otto punti, fino a un punto per il pilota in P8.

È stato inoltre deciso che al pilota che farà segnare il miglior tempo in qualifica – che nei weekend Sprint si svolgeranno il venerdì – sarà attribuita la “pole position”. L’anno scorso, era invece il pilota che vinceva la gara Sprint a guadagnarsi quel riconoscimento.

Le qualifiche continueranno a determinare la griglia di partenza della F1 Sprint di sabato, con il risultato dello Sprint a formare la formazione per l’inizio del Gran Premio di domenica.

“A seguito di una revisione dei tre eventi Sprint che si sono svolti nel 2021 e del riconoscimento da parte di tutti che il format ha creato benefici positivi per lo sport, sono stati proposti tre eventi Sprint per il 2022, riconoscendo questo come un numero ragionevole alla luce delle pressioni già in atto le squadre per questa stagione con l’introduzione di importanti modifiche ai regolamenti“, si legge in un comunicato della FIA.

“La Commissione ha approvato all’unanimità i tre eventi Sprint per la prossima stagione, incorporando una serie di aggiornamenti al formato basati sul feedback di fan, media e squadre“, continua la nota.

Nel frattempo, la FIA ha dichiarato che presenterà “notizie di cambiamenti strutturali e piano d’azione nei prossimi giorni” in merito all’indagine, guidata dal neoeletto presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, sul Gran Premio di Abu Dhabi di fine stagione.

Ben Sulayem ha guidato la discussione sull’argomento durante la riunione di lunedì della Commissione F1 e intende incorporare il feedback dei partecipanti nella sua analisi prima di presentare i risultati finali.