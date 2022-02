Cagliari-Napoli 1-1, le pagelle di SportFair: Ospina nel fianco, il solito Osimhen evita la sconfitta

SportFair

Missione fallita per il Napoli, l’11 di Luciano Spalletti non è riuscito a portarsi in testa al campionato di Serie A, troppe occasioni gettate al vento per una squadra molto forte ma che si conferma ancora una volta altalenante. Il Napoli deve fare i conti con qualche defezione di troppo: out Insigne e Osimhen solo dalla panchina, dal primo minuto Petagna e Mertens, il tecnico Mazzarri risponde con Pereiro e Joao Pedro. I primi 45 minuti sono bloccati, si registra qualche occasione da una parte e dall’altra e la sostituzione di Di Lorenzo per un colpo alla testa. La gara decolla nella ripresa, grandissima occasione per Bellonova che però sbaglia. Il Cagliari ci crede e trova il gol al 58′: tiro senza pretese di Pereiro, il portiere Ospina sbaglia e regala il gol del vantaggio. Pochi minuti più tardi il portiere si riscatta, poi il tiro alto di Baselli a botta sicura. Entra Osimhen e all’87’ arriva il gol del pareggio. Finisce 1-1.

Cagliari-Napoli, le pagelle di SportFair

Cagliari (3-5-2):

Cragno voto 6.5: si conferma un grande portiere, salva il risultato con ottimi interventi. L’uomo Cragno.

Goldaniga voto 6: partita attenta del difensore, limita al massimo gli attaccanti avversari.

Lovato voto 6.5: il migliore della retroguardia, chiude con grande personalità.

Altare voto 5: passo indietro rispetto alla ultime partite.

Bellanova voto 6: spinge con discreta continuità, soprattutto nel secondo tempo.

Baselli voto 6.5: calciatore di categoria superiore, riesce a far girare il centrocampo con qualità. L’unica pecca? Sbaglia un gol facile.

Grassi voto 6: centrocampista completo, è un’arma in più per il finale di stagione. Grassi che cola.

Deiola voto 6: quantità e qualità a disposizione di Mazzarri, è un calciatore prezioso.

Dalbert voto 6.5: è tornato su alti livelli, potenzialmente è uno dei più forti della squadra.

Joao Pedro voto 5.5: un po’ sottotono, forse aveva abituato troppo bene.

Pereiro voto 7: deve ringraziare Ospina, ma anche il suo piede. Sblocca il match.

(dal 75′ Marin s.v)

(dall’82’ Zappa s.v.)

(dall’83’ Pavoletti s.v)

(dal 95′ Lykogiannis s.v.)

Napoli (3-4-2-1):

Ospina voto 5: il suo errore su Pereiro è gravissimo. Si riscatta pochi minuti dopo, ma il suo voto è inevitabilmente basso. Ospina… nel fianco. Grande intervento nel finale. Ma quell’errore…

Rrahmani voto 6: uno dei pochi a salvarsi nella difesa di Luciano Spalletti.

Koulibal voto 5: stranamente è impreciso, sbaglia in disimpegno nel primo tempo.

Juan Jesus voto 5.5: tanta fisicità, ma anche sbavature in fase di impostazione.

Di Lorenzo voto 6.5: il migliore nei primi minuti, poi è costretto a lasciare il campo per un colpo in testa.

Demme voto 5.5: troppo altalenante, sbaglia troppo. Demme perché.

Zielinski voto 6: si accende a fasi alterne, ma le sue partite sono sempre positive.

Mario Rui voto 6.5: troppo bloccato, spinge dopo il gol subito ed è perfetto con l’assist per Osimhen.

Elmas voto 5.5: le qualità ci sono, oggi non le fa vedere. Gioca con grinta, ma poco altro.

Mertens voto 5: brutta partita, fa rimpiangere Osimhen.

Petagna voto 5: troppo poco, quando gioca dal primo minuto non è decisivo.

(dal 67′ Ruiz 6)

(dal 67′ Osimhen voto 7: uno dei migliori attaccanti in circolazione, trova il gol del pareggio).

(dal 67′ Ounas 6)

(dall’83’ Zanoli s.v.)