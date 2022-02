Brighton-Aston Villa in ritardo: problemi in Premier League, i dettagli

SportFair

E’ in corso la giornata di Premier League, il campionato continua a regalare emozioni. La giornata di oggi si è aperta con il colpo del Tottenham contro il Leeds, la squadra di Antonio Conte ha vinto con il netto risultato di 0-4 ed il secondo gol è stato siglato da Kulusevski, momento magico per l’attaccante ex Juventus.

Una sfida importante mette di fronte Brighton e Aston Villa, due squadre che occupano la posizione centrale della classifica. La partita inizierà con 30 minuti di ritardo. Il motivo? Il traffico intenso che ha paralizzato la città.